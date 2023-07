Atalanta | svelate le prime due maglie per la stagione 2023 24

Leggi su bergamonews

Bergamo. Sono state presentate ufficialmente le nuove divise dell'Atalanta per la stagione 2023/24. La maglia home presenta le tradizionali strisce nerazzurre su una texture romboidale. Per la divisa away, come d'abitudine bianca, l'ispirazione parte dai capelli della Dea sullo sfondo, con piccole righe nere e azzurre orizzontali che richiamano i colori sociali. Il logo è, come d'abitudine, il richiamo agli anni '90. Non è stato ancora svelato il main sponsor, resta l'attesa anche per la terza maglia, mentre le divise dei portieri sono arancione e di due diverse tonalità di verde.