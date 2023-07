Atalanta | presentate le divise per la stagione 2023 24

(Di venerdì 14 luglio 2023) E’ appena iniziata la-24 che sarà quella per l’del ritorno in Europa League e per l’assalto nella prossimaalla qualificazione in Champions League. La Dea ha deciso di continuare ancora con Gian Piero Gasperini in panchina per inseguire e continuare quel ciclo che aveva portato l’stabilmente in Champions. Per la-24 sono statele due maglie sui canali social: Strisce nerazzurre verticali, tre nere e quattro azzurre e due sulla manica, con motivo geometrico sfumato a base quadrata col vertice rivolto verso l’alto, e cinque orizzontali nerazzurre (quattro sul dorso) molto sottili su campo bianco con reintroduzione del logo societario tondo stile anni novanta. La casacca tradizionale ...

Dopo le prime ore di ritiro, per l'è tempo di presentare le nuove maglie per la stagione 2023 - 24 . Sono state svelate oggi e nuove divise ufficiali della Dea per la stagione prossima all'inizio. Nerazzurro classico per la ...Ecco quando verrannole nuove maglie dell'2023 - 2024 dopo tanta attesa nelle ultime settimane Dopo molte settimane di attesa, è arrivata l'ufficialità per quanto concerne le nuove maglie dell'...Per ora dunque un no alle offertedai tre broadcaster (Dazn, Sky e Mediaset) per il ... Il lavoro di De Siervo e della commissione composta da Percassi (), Cappellini (Inter), Lotito (...

Atalanta, presentate le nuove maglie per la prossima stagione Sportitalia

L’Atalanta ha presentato le nuove maglie per la stagione 2023-2024 Così scrive il sito ufficiale nerazzurro: “Pur rimanendo fedeli ai colori della tradizione, le maglie della stagione 2023-2024 hanno ...Dopo le prime ore di ritiro, per l' Atalanta è tempo di presentare le nuove maglie per la stagione 2023-24. Sono state svelate oggi e nuove divise ufficiali della Dea per la stagione prossima ...