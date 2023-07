Atalanta | prende il via il ritiro di Clusone | domenica primo test con squadra locale

Sul fronte mercato si lavora al ritorno di Gollini in prestito dall', con un diritto di riscatto di 7 milioni. Sarà ancora lui il vice Meret. Il Napoli dovrebbe prelevare anche Caprile dal ...Dopo Dimo Krastev, Andrea Oliveri. L'US Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l'accordo con la societàBergamasca Calcio per la cessione, in prestito, del centrocampista. Classe 2003, palermitano, lo scorso anno Oliveri ha indossato la maglia del Frosinone con cui ha disputato 8 gare nel ...L'B sta nascendo e in attesa dell'inserimento ufficiale nella lista delle formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di terza categoria ci sono due certezze che arrivano da ...

L'apertura del QS sull'Atalanta: "La Dea a Clausone. E prende forma l'Under 23" TUTTO mercato WEB

L'Atalanta guarda con attenzione in casa Hellas Verona alla ricerca del sostituto ideale di Demiral, pronto ad attendere un rilancio da parte dell'Inter ...Dopo Dimo Krastev, Andrea Oliveri. L’US Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta Bergamasca Calcio per la cessione, in prestito, del centrocampista. Classe 2003, pal ...