Atalanta | i convocati per il ritiro | Demiral escluso per motivi di mercato

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 luglio 2023) Zingonia. È partito nel primo pomeriggio dal centro Bortolotti il pullman dell’, in direzione Clusone, sede delestivo, per il quale Gian Piero Gasperini non ha convocato José Palomino e Brandon Soppy, fermi per infortunio – così come il lungodegente Hans Hateboer, ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio al crociato: restano a Zingonia a lavorare – e nemmeno Merih, perlegati a possibili evoluzioni riguardo situazioni di. Il difensore turco resta al Bortolotti a svolgere sedute di lavoro personalizzato. L’arrivo è avvenuto per le 16.30, direttamente al campo di allenamento, dove è programmata una seduta alle 17 a porte aperte, come saranno tutte le altre pomeridiane (al mattino invece si lavorerà a porte chiuse). Non sono partiti col gruppo Scalvini, ...