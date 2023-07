Atalanta | Demiral non convocato per il ritiro | presto l'addio

L'ha raggiunto Clusone, sede del ritiro che durerà fino al prossimo 22 luglio. Lunedì 17, ... Difensori : Giovanni Bonfanti, Tommaso Cavalli, Merih, Berat Djimsiti, Alessio Guerini, ...Commenta per primo Turchia chiama,non risponde. Il difensore turco dell'rifiuta un'offerta per tornare in patria perché aspetta l'Inter. Intanto l'spinge per lo svedese Hien del Verona e molla il brasiliano ...... che potrebbe anche essere l'Inter (come desidera) ma che difficilmente sarà in prestito ... faranno un affondo importante per il centravanti danese classe 2003 che l'valuta 60 - 70 ...

Demiral aspetta l'Inter: Atalanta su Hien, Becao in Turchia Calciomercato.com

Cercato dall'Inter, Merih Demiral è stato escluso da Gasperini per il ritiro di Clusone: scelta tecnica legata a un possibile trasferimento.Assenti anche gli infortunati Soppy, Hateboer e Palomino. Presenti i nuovi acquisti. A Clusone accoglienza con i bambini del campo estivo e primo allenamento ...