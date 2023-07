Aston Villa | offerta per Diaby | la richiesta del Bayer Leverkusen

Commenta per primo L'spinge per Moussa Diaby del Bayer Leverkusen . Secondo Sky Deutschland il club inglese ha avanzato un'offerta di circa 35/40 milioni di euro ai tedeschi. Il Bayer però spara alto e chiede ...1 Il PSV Eindhoven affianca l'nella corsa al trequartista belga del Milan, Charles De Ketelaere (classe 2001 ex Bruges).Calciomercato Inter, l'offre 45 milioni per Pedro GonçalvesSul centrocampista classe 1998 pesa una valutazione parecchio importante che lo Sporting CP fa del suo cartellino, pari a 45 ...

Il difensore ai margini del progetto di Allegri, il tecnico e Giuntoli valutano le alternative: alcune sono già dentro la ...Le cifre astronomiche intorno alla valutazione di Pedro Gonçalves non lasciano scampo all'Inter: l'Aston Villa offre 45 milioni ...