Assemblea Lega Serie A | non accettate le offerte per i diritti audiovisivi di Coppa Italia e Supercoppa Italiana

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'dellaA si è svolta oggi pomeriggio in videoconferenza.In esito alla fase di ricezione delle buste relative agli inviti a presentareper iper lae la Superna (ciclo 2024/2027), laA comunica di aver ricevutoda parte di 2 broadcaster (Rai e Mediaset, ndr) L’ha deliberato...

Con il presidente Leonardo Casini a Roma e tanti dei dirigenti delle squadre connessi nei luoghi di vacanza, si è tenuta in collegamento digitale l'dellache aveva all'ordine del ...... Gilberto Pichetto, intervenendo all'nazionale di Confagricoltura. Il Ministro, inoltre, ...e riformisti (di cui fa parte Fratelli d'Italia) e di Identità e Democrazia (di cui fa parte la)...L'dellaCalcio analizzerà la situazione in giornata odierna , prima di decidere se procedere con la trattativa privata o se accettare una delle due offerte su cui però non si sa molto:...

Assemblea Lega Serie A: offerte da parte di 2 broadcaster, non ... Calciomercato.com

Per la Coppa Italia e la SuperCoppa sono 48 i milioni attualmente pagati da Mediaset. Era di 62 milioni la richiesta minima elaborata dalla Lega Serie A nel bando ...Come previsto, saranno Mediaset e Rai a contendersi i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa per il triennio 2024-27. Ieri hanno p ...