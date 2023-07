Assegno Unico Famiglia | non fare confusione con quello sui figli | ecco quanti soldi avrai

Il reddito di cittadinanza sta per volgere al termine e chi lo percepiva ora dovrà fare domanda per ricevere l'e non perdere così il bonus che finora veniva dato in automatico assieme all'grillino. L' Inps , con un messaggio del direttore generale Caridi datato 12 luglio, spiega che 'i ...Per coloro beneficiari che hanno beneficiato dell'già nei mesi precedenti o nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti saranno effettuati il 17, ...... 'rideterminate al netto dei maggiori oneri previsti per la misura dell'e universale, confluiscono, da tale data, nel 'Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva' di ...

Esiste una situazione in cui l’importo dell’assegno unico può subire un aumento inaspettato. Vediamo insieme di cosa si tratta.ROMA - Coloro che perderanno il vecchio Reddito di cittadinanza in base alle nuove regole rischiamo di perdere anche l’Assegno unico per i figli se non fanno una domanda specifica per mantenerlo. A in ...