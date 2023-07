(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver annunciato l’ingaggio di Luca Falbo, l’accelera sul mercato. Come anticipato nei giorni scorsi, la triade guidata da Giorgio Perinetti ha avviato l’di mercato con il. Indal club azzurro il baby portiere, Valerio Boffelli, cl2004. Nel suo curriculum diversi allenamenti con la prima squadra, ma anche la retrocessione della Primavera partenopea, arrivata al termine dell’ultimo campionato. In un’annata così sfortunata per l’U19 del, é riuscito a collezionare 33 apparizioni, 48 gol subiti mantenendo la porta inviolata per ben 9 volte. Dalè inanche l’attaccante, Lorenzo Sgarbi cl1999 che, dopo l‘esperienza con la Pro Sesto e la precedente ...

Anticipato dai singoli 'Bambino neviskio', 'Non essere cattivo', 'Euphoria', 'Mezzanotte' e 'I ragazzi stanno bene', è il disco d'esordio del collettivo nato sull'Bologna - Napoli -. I .... L'continua ad essere molto attivo sul mercato e chiude anche per il vice - Tito. In dirittura ... Sull'con la Puglia ci sono anche i movimenti in uscita di Tounkara e Kanoute che ...... attualmente in forza alla Juve Stabia: è vicino ad aprirsi un altrodi mercato tra le due società napoletane. Il Sorrento guarda in casae non pensa soltanto all'estremo difensore ...

Asse Avellino-Napoli, doppio innesto in arrivo per i lupi anteprima24.it

Potrebbe rinnovarsi l'asse tra il Giugliano e la Juve Stabia dopo l'affare Caldore: nel mirino dei Tigrotti c'è il portiere Russo ...Sono partiti i lavori di risanamento ambientale del Rio San Francesco, che saranno seguiti dalla ripavimentazione con i sampietrini dello storico asse stradale. Da oggi, 10 luglio 2023, e fino al term ...