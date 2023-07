“Aspartame possibile cancerogeno” | il responso dell’Oms

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le conclusioni dell'Agenzia Iarc e del comitato che ha valutato rischio: "Dagli studi attuali evidenze limitate. Non cambia la dose accettabile, ma il consiglio è di moderare i consumi" “Un gruppo di lavoro dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro Iarc, composto da 25 esperti, si è riunito a Lione per fare una valutazione, ha rivisto tutti i dati disponibili e ha classificato l’comeper l’uomo, cioè nel gruppo 2B”. E’ l’annuncio che arriva dall’Organizzazione mondiale della sanità. A spiegare il verdetto della Iarc è stata Mary Schubauer-Berigan, capo ad interim del programma monografie dell’agenzia, che ha puntualizzato come la decisione si basi su “limitate evidenze nell’uomo per un tipo di cancro al fegato, il carcinoma epatocellulare, derivanti da 3 studi ...