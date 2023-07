Aspartame | l' Oms dichiara il dolcificante possibilmente cancerogeno

Leggi Anche, l'potrebbe dichiarare possibile cancerogeno il dolcificante La classificazione L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'ha effettuato la sua prima valutazione della ...L'ha dichiarato di aver classificato l', un dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche, come "possibilmente cancerogeno per l'uomo", lasciando però invariato il ...L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che fa parte dell', ha valutato per la prima volta il livello di pericolosità dell'. Gli esperti dell'Agenzia, riuniti dal 6 al ...

Oms, 'aspartame possibilmente cancerogeno' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

«Chi beve una bibita ogni tanto non dovrebbe preoccuparsi», ha detto il Direttore della nutrizione Francesco Branca ...Lo ha dichiarato l'OMS, lasciando però invariato il livello accettabile di assunzione giornaliera. "Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, né stiamo consigliando ai consumatori d ...