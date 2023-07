Ascolti tv | vince ‘Noos’ su Rai1

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – La nuova puntata di ‘Noos – L’Avventura della Conoscenza’, trasmessa ieri 13 luglio 2023 da, è stata la trasmissione più seguita, con 1.998.000 spettatori e il 15.2% di share. Al secondo posto ‘Felicissima Sera – All Inclusive’ in replica su Canale 5, con 1.290.000 spettatori e l’11.6% di share. Al terzo posto ‘Chicago Fire’ su Italia 1, con 1.240.000 spettatori e l’8.6% di share. Su Rai2 ‘Non Sono una Signora’ ha interessato 944.000 spettatori pari al 7.2% di share (presentazione di 13 minuti: 830.000 – 5.5%). A seguire ‘In Onda Prima Serata’ su La7 (834.000 spettatori, share 6%), ‘Flightplan – Mistero in Volo’ su Rete4 (814.000 spettatori, share 6.09%), ‘Dark Tide’ su Tv8 (261.000 spettatori, share 1.9%), ‘Chaos’ sul Nove (242.000 spettatori, share 1.8%), ‘Nel Cerchio degli Uomini’ su Rai3 (197.000 spettatori, share 1.4%). il Giornale ...