Ascolti tv ieri | Pio e Amedeo in replica travolgono Non Sono una Signora

Glitv di, giovedì 13 luglio 2023, hanno registrato per Nonunasu Rai2 un leggero calo. La terza puntata dello show di Alba Parietti (QUI per sapere le identità delle Drag) è stata vista da 944.000 spettatori per uno share del 7.2% (prima puntata a 987.000, 6.5%; seconda puntata 1.054.000, 7.5%). Su Rai1 Noos - L'Avventura della Conoscenza ha ottenuto 1.998.000 spettatori, 15.2%; Canale 5di Felicissima Sera – All Inclusive 1.290.000 telespettatori, share 11.6%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 serie Chicago Fire 1.240.000, 8.6% La7 In Onda 834.000, 6% Rete 4 film Flightplan – Mistero in Volo 814.000, 6.1% TV8 film Dark Tide 261.000, 1.9% NOVE film Caos 242.000, 1.8%