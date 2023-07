Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 13 luglio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 14 luglio 2023)TV: idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma di divulgazione scientifica Noos – L’avventura della conoscenza ha totalizzato 1998 spettatori (15,20% di share). La puntata del programma Felicissima sera all inclusive su Canale5 ha conquistato in media 1290 spettatori (share 11,56%). Gli episodi di Chicago Fire su Italia1 hanno realizzato in media 1240 spettatori (8,62%); su Rai2 il programma Non sono una signora ha portato a casa 944 spettatori (7,16%), mentre il documentario Nel cerchio degli uomini su Rai3 ha avuto 197 spettatori (1,36%). Su Rete4 il film Flightplan – ...