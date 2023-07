Ascani | “L’Autonomia differenziata rischia di aggravare i problemi”

(Di venerdì 14 luglio 2023) PALERMO – “dideiche già oggi esistono”. Così la vice presidente della Camera dei Deputati, Anna, a margine della seconda giornata della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, in corso di svolgimento a Palermo. L'articolo L'Opinionista.

...troppi i giovani - ha detto in un videomessaggio Anna... Fa un passo in avanti Alessandro Cattaneo collegato con'evento ...'Italia - rileva lo studio - appare infatti puntare sull'...... tra cui la vicepresidente Anna, Alessandro Cattaneo di ...'incontro è stato trasmesso in streaming sul sito della Camera. ...e di welfare che incentivino i giovani a una diffusa, ...... il direttore scientifico di Format Research Pierluigie ... A CURA DI FORMAT RESEARCH QUADRO OCCUPAZIONALE Tiene'occupazione ...4%),concessa durante lo svolgimento dell'attività ...