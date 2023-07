Arrivo del monsone in India | inondazioni e oltre 100 morti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nel nord dell’, frane, villaggi allagati e strade interrotte a causa delestivo, arrivato più intenso che mai quest’anno. Le autorità hanno soccorso migliaia di persone e si contanole 100 vittime. Anche la fornitura di acqua è stata gravemente compromessa.in: persone sfollate e villaggi distrutti Strade allagate in- Photo Credits AvvenireDopo aver colpito le coste meridionali del Kerala, ilestivo ha attraversato il subcontinente e in pochi giorni ha travolto il nord dell’con conseguenze disastrose: piogge furiose, enormi aree allagate, frane, centinaia di strade e ferrovie interrotte, migliaia di persone evacuate. Iaccertati sono 100 per ...