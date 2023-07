Mi accorgo di non aver ancora scritto una riga su, oggetto del desiderio di Inter e Juve in una sessione di mercato in cui la serie A è diventata l'outlet da svuotare . Todd Boehly non si ...- Inter addio oBig Rom fine prestito, torna al Chelsea Suonano sirene arabe per Romelu. L'attaccante dell'Inter - dopo la sfortuna finale di Champions col Manchester City ( ...... ma in vista delle ultime due gare prima della pausa per il Mondiale il tecnico nerazzurro, già alle prese con l'assenza di Romelue il graduale rientro di Marcelo Brozovic, sarà costretto a ...

Arrivederci Lukaku Corriere dello Sport

La sintesi non è tutto, ma è tanto. Al Real hanno ricominciato a credere che Kylian Mbappé possa arrivare nel giro di poche settimane. Florentino Perez, che da due estati insegue la madridizzazione de ...Nel suo editoriale su Sportitalia, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero da sempre vicino alle faccende di casa Inter, ha parlato così di Brozovic, Onana ma non solo: ...