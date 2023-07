Arrestato spacciatore con precedenti | scoperti 4 involucri di cocaina

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Polizia arrestacona Porta Capuana: Rinvenuti 4diMercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato dietro una panchina un uomo consegnare un involucro ad una persona in cambio di qualcosa; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente. I poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato lotrovandolo in possesso di 30 euro, mentre sotto la panchina hanno rinvenuto 4contenenti circa un grammo di. Un 32enne marocchino condi polizia è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ...