Arrestata la donna che ha strangolato il figlio di un anno Il nonno del piccolo | «Non doveva stare sola»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 luglio 2023) È statalache questa mattina a Voghera, in provincia di Pavia, hae ucciso ildi un. La, E.R, di 45 anni, è accusata di infanticidio. Si trova in stato di shock ed è ricoverata nel reparto di psichiatria del Policlinico San Matteo di Pavia, dove è piantonata. Lanon è stata ancora interrogata, in attesa che le sue condizioni migliorino. Secondo le prime ricostruzioni, a chiamare i soccorsi sarebbe stata la nonna del. Ma una volta arrivati gli operatori del 118, per il bambino non c’era più nulla da fare. Ai carabinieri la mamma delha ammesso: «Ho ucciso mio». Al momento del delitto, lasi trovava...