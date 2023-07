Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo | i convocati dell’Italia per Briançon

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladeldipropone la sua ultima tappa prima dei Mondiali di Berna. L’appuntamento è a(Francia) dal 14 al 15 luglio con il lead, la specialità più tecnica e che in combinata con il boulder assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia vuole essere grande protagonista, in particolar modo con Laura Rogora, Gabriele Moroni e Stefano Ghisolfi. Di seguito gli azzurriper la trasferta in terra transalpin.ITALIADELLead maschile: Gabriele Moroni, Stefano Ghisolfi, Giorgio Tomatis, Davide Marco Colombo e Luca Boldirini Lead femminile: Laura Rogora, Savina Nicelli, Claudia Ghisolfi, Federica Papetti, Viola Battistella e ...

4ª Coppa del Mondo Lead: gli azzurri convocati a Briancon Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

