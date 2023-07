Arena Breakout è finalmente disponibile!

è disponibile oggi a livello mondiale ed è ora scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS e Android . Oltre 10 milioni di utenti preregistrati sono pronti a sparare e saccheggiare ...... sul palco con Pascal Vicedomini, Trudy Styler e Mike Figgis, anche Giulia Andò (Ischia ItalianActress of the Year Award), Vincenzo Crea (Ischia ItalianActor of the Year Awar), ...... Selene Caramazza (Ischia Working Actress of the Year); Alex Wolff (Ischia Working Filmmaker of the Year); Niccolò Falsetti (Ischia ItalianDirector of the Year); Vincenzo Crea (Ischia ...

Arena Breakout è arrivato: non il solito FPS mobile Telefonino.net

Arena Breakout, il nuovo FPS hardcore di MoreFun Studios e Tencent Games, è finalmente disponibile sia su App Store che su Google Play.Con all'attivo ben dieci milioni di pre-registrazioni, Arena Breakout fa il proprio debutto oggi su iOS e Android, come conferma il trailer di lancio cinematografico.