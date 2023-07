Arabia Saudita | non è tutto oro quel che luccica

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tra le voci di un calciomercato in tono minore, si moltiplicano i peana per la Pro League, il nuovo Eldorado del calcio. Eppure le ombre del nuovo protagonista dell'universo del pallone non mancano. Esaminiamone alcune insieme

Se i Reds dovessero perdere sia Henderson che Fabinho, in direzione, l'obiettivo sarebbe il centrocampista del Brighton, cercato anche dal Chelsea e con una valutazione da quasi 100 ...Commenta per primo La Juve è alle spalle, l'all'orizzonte . Juan Cuadrado ha chiuso la sua lunga esperienza in bianconero e ora, da svincolato, sta valutando le offerte che ha sul tavolo. La più importante, la più remunerativa, ...Commenta per primo Aaron Ramsey è di nuovo sul mercato. L'ex Juve deve scegliere, secondo la BBC , se tornare a Cardiff o accettare l'offerta dall'

Gerrard e i problemi in Arabia Saudita: la sua squadra non lo capisce Corriere dello Sport

Maurizio Sarri aspetta un centrocampista di valore per sostituire Milinkovic-Savic: la Lazio ora fa sul serio per acquistare Zielinski dal Napoli ...Tra le voci di un calciomercato in tono minore, si moltiplicano i peana per la Pro League saudita, il nuovo Eldorado del calcio. Eppure le ombre del nuovo protagonista dell'universo del pallone non ma ...