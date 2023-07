Approvata la prima pillola anticoncezionale “da banco” | cioè senza prescrizione

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 14 luglio 2023) Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (FDA), l’ente governativo che si occupa di regolamentare prodotti alimentari e farmaci, ha approvato la“da”, ossia acquistabilebisogno dellamedica. È prodotta dalla società Perrigo, si chiama Opill e sarà disponibile per le donne di tutte le età nelle farmacie, nei minimarket, nei supermercati e anche online a partire dall’inizio del 2024. Secondo gli esperti, come riportato da Motherly, Opill è unain grado di prevenire gravidanze indesiderate e sicura al 93%. L’FDA ha deciso di approvare la distribuzione del farmacoricetta medica con l’obiettivo di renderlo maggiormente accessibile per tutte ...