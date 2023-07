Appaltati i lavori del raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro | “Opera dannosa | ecco perché”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Riceviamo e pubblichiamo una lettera scritta dal Gruppo di Coordinamento del Comitato “sì ma non così” di Curno e Mozzo, che spiega la propria contrarietà rispetto alla modalità con cui sta prendendo forma ildella linea ferroviaria tra Montello-San(passando appunto per Curno e Mozzo). Spettabile Direzione, abbiamo appreso che iper il primo tratto deltraSan(tratto che si ferma a Curno) sono statie che inizieranno iper la T2 che collegheràcon Villa D’Almè. Da sempre il nostro comitato, così come le amministrazioni comunali di Curno e Mozzo, è stato contrario ...

...unici del procedimento e Direttore deidell'appalto per la realizzazione deidi ... Gli interventi erano statinel 2005 dall'Anas ad un'associazione temporanea di imprese del ...Palazzetto dello sport tutto rinnovato in dirittura d'arrivo in via Beethoven a Quartu: sono statinelle scorse ore iche prevedono il rinnovo integrale degli impianti di condizionamento della struttura di via Beethoven, per un importo pari a 400 mila euro di derivazione Pnrr su ...Gli interventi erano statinel 2005 dall'Anas ad un'Ati, per 123 milioni e conclusione a ... sospensioni, due accordi bonari e due varianti in corso d'opera nel 2010 e nel 2012 - i, ...

Palasport di Quartu, appaltati lavori per i condizionatori Agenzia ANSA

Via libera alla ditta vincitrice dell’appalto nonostante il ricorso della concorrente I sindaci: «Non potevamo rischiare di trovarci l’immondizia in strada» ...Palazzetto dello sport di Quartu Sant'Elena in dirittura d'arrivo: sono stati appaltati nelle scorse ore i lavori che prevedono il rinnovo integrale degli impianti di condizionamento della struttura d ...