Aperte all’Università per Stranieri di Perugia le iscrizioni al Master di II Livello in Didattica dell’italiano lingua non materna DIDL2

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 14 luglio 2023), 14 luglio 2023 – Sonolealdi IIinnon materna (DIDL2). C’è tempo fino al 7 settembre 2023 per iscriversi a questa grande opportunità che l’università perdipropone in questa terza edizione rinnovata per l’anno accademico 2023-2024. Si tratta di un percorso di studi altamente professionalizzante, frutto di metodologie didattiche all’avanguardia e di anni d’esperienza nell’insegnamento. IlDIDL2 offre una serie di opportunità concrete alla crescente domanda di formazione di docenti in servizio e in preservizio, collaboratori linguistici, ...