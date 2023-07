Antonella Fiordelisi sbarca su TikTok con una novità | ecco di cosa si tratta

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 luglio 2023)sucon una. La ex vippona si diverte con i suoi follower.disi, tra un impegno di lavoro e l’altro, riesce a trovare dei momenti divertenti per passare del tempo con i suoi fan. La ex vippona èta sucon una: la professoressa di latino. Già nella casa del Grande Fratello Vip, la influencer sfoggiava le sue citazioni in latino e adesso con i fan in tailleur e occhiali da vista e capelli raccolti dà lezioni social, cominciando appunto dalle declinazioni con un’allieva d’eccezione: se stessa in una veste casual e con l’aspetto sbarazzino e un po’ distratto. In pochissimo ...