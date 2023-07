Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 14 luglio

(Di venerdì 14 luglio 2023): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 14Nuh esorta Mehdi a fare di tutto per sposare Zeynep, ma è anche preoccupato per il suo caro amico, Veysi, che potrebbe uscire di prigione, e questo complicherebbe le cose per lui. Zeynep cerca di dividersi tra la sua famiglia biologica e quella adottiva, ma rimane sopraffatta dalla sua doppia vita. Nermin e Sakine, intanto, hanno un’accesa discussione tra passato e futuro della loro figlia condivisa. Trama My ...

Mymy Destiny: Zeynep cacciata di casa Zeynep è stata costretta a una scelta dolorosa . La ragazza è tornata nel suo quartiere e Nermin ne sta soffrendo moltissimo . La ragazza ...MyMy Destiny,14 luglio: Zeynep è sopraffatta Zeynep cerca di dividersi tra la sua famiglia biologica e quella adottiva ma rimane sopraffatta da questa doppia vita. Deve decidersi ...

