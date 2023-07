Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 14 luglio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 14Manuel si dichiara contrario alla volontà della madre di farlo sposare con Jimena. Quando decide di parlare alla sua, per chiarire la situazione, scopre che anche lei è della stessa ...

La: Jimena mente a Manuel Manuel cercherà di convincere sua madre a non condannarlo a un matrimonio combinato ma la marchesa ribadirà al figlio che ora è lui l'erede della ...La: trame dal 15 al 21 luglio 2023 Mauro e Leonor parlano della possibilità di fuggire insieme. Mentre lei sogna di lasciare la città con l'uomo che ama, per ricostruire con ...... Steffy e Taylor, arresta la donna, Beautifuldel 14 luglio: Ridge racconta la verità ... Ladi Brooke in Beautiful del 14 luglio Poco prima che Ridge le rivelasse la verità sulla ...

La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2023: Jimena mente a Manuel. La ragazza è in combutta con Cruz! ComingSoon.it

nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello ...Le anticipazioni de La promessa nel corso della settimana che va dal 24 al 28 luglio 2023 rivelano che Manuel e Jana avranno modo di vedersi ancora una volta in gran segreto, lontani da occhi ...