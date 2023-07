Anm | La separazione delle carriere è un pericolo per la democrazia

... sottolinea ancora il numero uno dell'. 'Perciò bisogna stare molto attenti. In Italia bisogna tenere conto di una tradizione e di un modo di in cui sono impostate le relazioni politico - ...delle carriere significa anche discrezionalità dell'azione penale e facoltà del pm di ... ho ricevuto i rappresentanti dell'. È stato un incontro estremamente cordiale dal punto di ...... ho ricevuto i rappresentanti dell'. E' stato un incontro estremamente cordiale dal punto di ... Quanto alladelle carriere, per Nordio "è consustanziale al processo accusatorio voluto da ...

Anm: separazione delle carriere pericolo per la democrazia TGCOM

“La separazione delle carriere è pericoloso per la democrazia”. Lo ha detto Giuseppe Santalucia, presidente dell’ Anm, associazione nazionale magistrati, ai microfoni di Radio Anch’io. “La separazione ...Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati: "Un pm separato dalla giurisdizione lo lasceremo da solo o ci sarà qualcun altro che ambirà al controllo sull'azione penale" ...