Angelini Pharma | dall' Ue 1 | 5 mln per progetto di transizione ecologica

Tra gli altri gruppi ed aziende che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento figurano: A2A, Acea,, Autogrill, Axa, Edison, Enel, Ferrovie Dello Stato, Generali, Inwit, Iren, ...Tra gli altri gruppi ed aziende che hanno ricevuto come Acquedotto Pugliese (AQP) il prestigioso riconoscimento figurano: A2A, Acea,, Autogrill, Axa, Edison, Enel, Ferrovie Dello ...Secondo il rapporto Headway - Mental Health Index 2.0 realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con, l' Italia si colloca sopra la media europea per la ...

Angelini Pharma: contributo della Commissione Europea per il ... Tecnomedicina

Angelini Pharma (Angelini Industries) ha annunciato il lancio di Life-Greenapi, iniziativa di transizione ecologica dello stabilimento di Aprilia che consentirà di produrre principi attivi in modo ...La Buona Salute al Sud, da preservare a ogni età con la prevenzione e i corretti stili di vita; le vaccinazioni dell’adulto fragile in ospedale per contrastare le malattie ...