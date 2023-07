Angelini Pharma | dall’Ue 1 | 5 mln per progetto di transizione ecologica

(Di venerdì 14 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) –, società del gruppo privatoIndustries, ha annunciato il lancio di LIFE-GREENAPI, un’iniziativa didello stabilimento di Aprilia che consentirà di produrre principi attivi in modo sempre più efficiente, ecologico e innovativo. Ilha anche ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro da parte del Programma LIFE, lo strumento della Commissione europea per i finanziamenti a favore dell’ambiente e delle azioni di contrasto al cambiamento climatico.Con LIFE-GREENAPI,riprogetterà i suoi principali processi produttivi di principi attivi farmaceutici (API) con la tecnologia della chimica a flusso. Si prevede che questo cambiamento introdurrà una serie di benefici ...

