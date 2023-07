Andrea Presti qualificato a Mister Olympia per il terzo anno consecutivo

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’icona del bodybuilding italiano,si èper la terza volta consecutiva a “”, la più importante manifestazione internazionale di culturismo che si tiene, con cadenza annuale, negli Stati Uniti, a partire dal 1965. La manifestazione quest’si terrà dal 2 al 5 novembre 2023, ad Orlando (in Florida/USA), presso l’Orange County Convention Center.ha vinto il “Mr. Big Evolution Pro” di Estoril in Portogallo, una delle gare più importanti, in ambito europeo, del circuito IFBB Pro (International Federation of Bodybuilding & Fitness). “La vittoria in Portogallo è un traguardo storico a livello personale, perché corona tanti sacrifici compiuti, ma è anche motivo di grande orgoglio, perché, per la 3a volta in tre anni, potrò ...