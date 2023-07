Ancora disagi per chi viaggia | domani aeroporti fermi dalle 10 alle 18

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo lo sciopero dei treni,arriva quello degli, destinato a dare vita ad un’altra giornata diper chi si mette in viaggio per le vacanze. A scioperare da Nord a Sud della penisola sarà il personale di terra degli, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore,1018 . I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta...

Troppo famiglie vivonoin tende o container con enormi. La maggior parte di loro oltre alla casa e al lavoro ha perso persone care, tutti i propri affetti". Don Marco, quale lo scopo ...Ma non mancherannoanche a Sud. Mentre il blocco dei mezzi pesanti è previsto per sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22, ci sarannoalcuni lavori nella notte tra oggi e ...Dopo lo sciopero dei treni, domani arriva quello degli aeroporti, destinato a dare vita ad un'altra giornata diper chi si mette in viaggio per le vacanze.

Ancora disagi per chi viaggia, domani scioperano gli aeroporti QUOTIDIANO NAZIONALE

I disagi negli aeroporti toccheranno anche Ita Airways, che a causa dello sciopero «si è vista costretta a cancellare 133 tra voli nazionali e internazionali», informa la compagnia sul proprio sito. M ...Dopo lo sciopero dei treni, domani arriva quello degli aeroporti, destinato a dare vita ad un'altra giornata di disagi per chi si mette in viaggio per le vacanze. (ANSA) ...