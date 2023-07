Analisi dei viaggi in taxi dall’aeroporto al centro delle capitali europee

A questo proposito, dallesvolte al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli emerge che la denunciante era positiva alla cocaina, ai cannabinoidi e atranquillanti, mentre non ci ......unoche, fermi a bordo strada presso Coriano, comune dell'entroterra romagnolo, chiamano il numero d'emergenza 118, per farsi soccorrere da un'ambulanza. Inoltre, dopo aver proceduto all'......unoche, fermi a bordo strada presso Coriano, comune dell'entroterra romagnolo, chiamano il numero d'emergenza 118, per farsi soccorrere da un'ambulanza. Inoltre, dopo aver proceduto all'...

Un’analisi dei dati ancora più intelligente grazie all’AI generativa la Repubblica

È finita con una denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme "l'impresa" dei due tiktoker che si sono fatti dare un passaggio da un'ambulanza fino a Riccione ...Dopo avere replicato alle critiche di chi sosteneva sembrasse più vecchio del padre Gianni Morandi, Marco, musicista e figlio del cantautore, si ...