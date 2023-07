Ambra Angiolini fa gli auguri al fidanzato | «Andrea del mio cuore» Fan in tilt per la dedica romantica

L'attrice 46enne dopo la storia con Allegri da mesi è legata all'attore 43enne Su Instagram pubblica una foto di Andrea con una dedica d'amoreè felice in amore. Dopo la relazione finita male con l'allenatore Massimiliano Allegri, l'attrice ha ritrovato l'amore e non ha paura di dirlo. Quella con Andrea Bosca è una relazione ...Il cast Nel cast di 'Gigolò Per caso', oltre a Pietro Sermonti e Christian De Sica troviamo anche:, Frank Matano , Asia Argento , Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò , Francesco ...Stessa sorte è toccata a Jolanda , figlia die Francesco Renga , per lo stesso motivo: l'aspetto fisico. Eleonora Daniele è stata addirittura minacciata da un hater per avere ...

Ambra Angiolini e Giulia Michelini sbarcano a Favignana. Girano le scene di "Afrodite" - TP24.it Tp24

Una giornata speciale che non poteva non essere celebrata con una dedica altrettanto magica. Ambra Angelini sorprende il fidanzato.Ambra Angiolini sorprende il fidanzato Andrea Bosca con una dolcissima dedica per il suo compleanno su Instagram ...