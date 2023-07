Allevi smentisce la notizia della sua morte | “È una bufala | sono sicuramente vivo”

(Di venerdì 14 luglio 2023) foto di Max ValerioMILANO – “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore unasulla mia dipartita, voglio assicurare che, nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi,e non ho mai amato così tanto la vita come ora!”. Con questo post, pubblicato sui suoi canali social, il pianista marchigiano Giovannilasuache aveva iniziato a circolare ieri sera sul web. L'articolo L'Opinionista.

Con queste parole Giovannila bufala sulla sua morte. La notizia della scomparsa del pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra italiano si era diffusa sui social nella ...Lo scrive su Twitter Giovanni, da tempo in cura all'Istituto dei Tumori di Milano per un mieloma multiplo.Il messaggio social Giovanniha voluto rassicurare tutti e fugare ogni dubbio, scrivendo sui suoi profili social: 'Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia ...

Giovanni Allevi smentisce la fake news sulla sua morte: "Sono sicuramente vivo" TGCOM

Il web è pieno di notizie e ora più che mai occorre stare attenti alle bufale, proprio come quella (di poco gusto) che ha visto protagonista il compositore.Giovanni Allevi è morto No, il pianista e compositore è vivo ed è vittima di una fake news. La smentita sui social per rassicurare i fan ...