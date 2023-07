Allevi smentisce la bufala sulla sua morte | ' Sono sicuramente vivo'

(Di venerdì 14 luglio 2023) È circolata online la falsa notizia delladi Giovanni, ma il pianista stesso ha prontamente smentito l'informazione. Attraverso i social media,ha pubblicato un messaggio in cui ...

Il messaggio social Giovanni Allevi ha voluto rassicurare tutti e fugare ogni dubbio, scrivendo sui suoi profili social: 'Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia morte, voglio assicurare che nonostante io...' La malattia A giugno 2022 Giovanni Allevi ha ricevuto la diagnosi di mieloma multiplo.

