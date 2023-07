Insomma, tra astensioni, alleanze, tiratori scelti e ripensamenti, si possano trovare quei 51 voti che mancano'appello. La strada comunque è in salita anche per due denunce che la Corte ......del Laboratorio di Biologia della Scuola Normale Superiore a Pisa ha creato il primo... dall'ippocampo alla corteccia, dall'ipotalamo'area orbitale, e la loro associazione con specifici ...... le Leonesse dell'esordiranno nella fase eliminatoria della competizione lunedì 24 luglio al 'Melbourne Rectangular Stadium' di Melbourne con la Germania (ore 10.30), per poi affrontare''...

All'Atlante Star Hotel, una delle terrazze più belle di Roma Vanity Fair Italia

In scena tre spettacoli gratuiti di teatro contemporaneo seguiti, il venerdì, da un concerto: il programma e le sedi delle due settimane di rassegna ...È pronto ad alzarsi il sipario su Tempi Moderni, la rassegna della compagnia ALDES | SPAM! in programma tra il 19 e il 28 di luglio in collaborazione con il Comune di Capannori. I 24 appuntamenti gr ...