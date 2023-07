Allarme per i 40enni | ecco come andranno in pensione

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nelle ultime ore il governo presieduto da Giorgia Meloni ha tracciato una road map per affrontare in maniera compiuta e approfondita uno degli argomenti che toccano più da vicino la quotidianità dei cittadini italiani, ossia quello relativo alle pensioni. Tutti i membri dell’esecutivo – a partire dalla titolare del Lavoro, la ministra Marina Elvira Calderone – sanno bene quanto la partita sugli indennizzi provvidenziali incida sull’immagine della maggioranza agli occhi degli elettori, in particolare quelli più avanti con l’età. Per questo motivo, in vista della prossima legge di Bilancio di fine anno (che si prevede, se possibile, ancora più ostica rispetto a quella del 2022), nessuno vuole trascurare nemmeno un dettaglio su una questione così delicata. Il percorso delineato da Palazzo Chigi prevede infatti una fitta serie di incontri che coinvolgeranno tutti gli attori interessati, a ...