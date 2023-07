Alessia Marcuzzi fa spoiler su Boomerissima e confessione su Sanremo

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nel corso di un'intervista rilasciata per Davide Maggio,ha fatto delle confessioni molto intriganti sui suoi progetti lavorativi. La conduttrice ha parlato, innanzitutto, di. A partire da novembre, infatti, prenderà il via la seconda edizione di questo nuovo format, il quale sarà caratterizzato da intriganti novità. Ad un certo punto, poi, laha svelato se ha mai pensato all'idea di condurre il Festival di. A tal riguardo, ha dato una risposta molto umile ed ha specificato che non è solita viaggiare troppo con la fantasia, ma preferisce soffermarsi di più sul presente. Poi ha fatto una confidenza anche su Belve. Loinedito disulla prossima edizione di ...