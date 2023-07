Alcaraz | ' Se vuoi essere il migliore | devi battere i migliori E Nole è uno di questi'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Gioia pura quella di Carlos, che domenica affronterà in finale a Wimbledon in quella che sarà anche la sua prima finale in carriera ai Championships. "Oggi penso di aver giocato davvero alla ...

L'esperienza non è dalla sua, ma sa benequale sarebbe la ricompensa per un suo eventuale successo: "Sono davvero felice di essere arrivato in finale, ma quel che è più speciale sarà giocarla ...E, nel match di Jabeur, dico Sabalenka in tre." Scanagatta: "sempre vedere Jabeur perdere... ... Ma vicino al suo meglio è troppo forte, troppa potenza di fuoco." Scanagatta: "- Rune è ...Tutto diverso in questo Wimbledon dove solo una delle migliori versione diè riuscita a ... Alla fine non sempre riesci ad ottenere il risultato che, ma sono orgoglioso di me stesso. Ora ...

Alcaraz: "Se vuoi essere il migliore, devi battere i migliori. E Nole è ... SuperTennis

Gioia pura quella di Carlos Alcaraz, che domenica affronterà in finale a Wimbledon in quella che sarà anche la sua prima finale in carriera ...LONDRA — Dieci, stramaledetti punti. Ecco quanto è mancato a Jannik Sinner per giocare la sua prima finale Slam. Questa è stata la distanza tra il tennista azzurro e Novak Djokovic, che ha voluto inco ...