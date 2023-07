Alcaraz-Medvedev | semifinali Wimbledon | ultime e diretta TV

(Di venerdì 14 luglio 2023) Questo pomeriggio, con orario stimato per le 16.30, Carlosaffronta Daniilnella sfida valida per la seconda semifinale di2023. Un match che si prospetta di altissimo livello e che porta dritti verso l’ultimo atto del torneo con due dei principali protagonisti del tennis mondiale. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva il match, leCrediti foto: CarlosFacebookDue grandi match per ritagliarsi un posto nella storia: subito dopo il match tra Sinner e Djokovic, toccherà adscendere in campo. Il numero 1 contro il numero 3 del mondo in quello che tra ...

... siete nel mondo di Daniil, "il polpo" del tennis, "è affascinante: sa fare tutto, è soprattutto molto alto ma con quelle braccia lunghe prende qualsiasi palla", come dice Carlosche ...Il programma verrà aperto alle 14:30 italiane (le 13:30 locali) da Jannik Sinner e Novak Djokovic, mente a seguire sarà il turno di Daniile Carlos. Alte le chances di pioggia quest'...1 del mondo Carlose il n. 3 Daniil. Per entrambi, che vantano uno Slam a testa, sarebbe la prima finale a Wimbledon. I precedenti sono due e in equilibrio (1 - 1): nel 2021, quando ...

Alcaraz e Medvedev in semifinale a Wimbledon con Sinner e Djokovic: i risultati dei quarti Sport Fanpage

Di Salvatore Riggio In campo maschile in campo anche Medvedev e il sorprendente Eubanks per la semifinale. Tra le donne Rybakina-Jabeur e Sabalenka-Keys Holger… Leggi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...