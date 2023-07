Alcaraz-Medvedev oggi | semifinale Wimbledon 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di venerdì 14 luglio 2023), venerdì 14 luglio, è il giorno delle semifinali del singolare maschile di. A partire dalle 14.30 italiane sul Centrale assisteremo allo sviluppo dei penultimi atti. I primi a scendere in campo saranno Novak Djokovic e Jannik Sinner e a seguire si confronteranno Carlose Daniil. Il n.1 e il n.3 del mondo daranno vita al secondo incontro sul campo principale e i favori del pronostico sono per l’iberico. Nonostante il bilancio dei precedenti sia sull’1-1 e l’unica vittoria del russo sia stata ottenuta proprio sui prati di Church Road due anni fa, si ritiene cheabbia maggiori chance. Sulla base di quanto accaduto nell’incrocio più recente, ovvero nella Finale del Masters1000 di Indian Wells, lo spagnolo sembra avere il tennis per disinnescare alla perfezione il ...

Subito dopo, a seguire, si giocherà la seconda semifinale che vedrà sfidarsi Carlos contro Daniil per l'altro posto in finale. Dunque, nel giro di pochissime ore, si conosceranno i ... Carlos, Daniil, Novak Djokovic, Jannik Sinner : " E' raro - ha commentato Tennys (quando dicono che nel proprio nome è scritto il proprio destino) - che i quattro migliori giocatori ...

