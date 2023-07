Al mare nascosta da cappellino e occhiali | ma la vip è stata beccata Ed è super incinta

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un matrimonio lampo, lontano dagli occhi indiscreti dei fan e dei paparazzi. Dopo appena un anno di fidanzamento la coppia è convolata a nozze in una cappella di Las Vegas, poi le vere nozze con unacerimonia celebrata in Italia e ora l’arrivo del primo figlio. Così èpaparazzata in spiaggia lavip, già mamma di tre bambini avuti dall’ex marito. La vip aveva trovato un modo particolare per dire al marito di esseredel loro primo figlio insieme. Durante il concerto del marito, ha alzato un cartellone con su scritto “Sono” costringendo la band a fermarsi e a festeggiare la bellisisma notizia. Leggi anche: Secondo figlio e secondo maschietto per la bellissima vip. La gravidanza ‘segreta’ fino a pochi mesi fa Kourtney Kardashian, le ...

... Manuel ha preso una pistola dal borsone di armi nascosto a casa sua e la tienesotto il ... brano diFuori (QUIZ) Stefano D Onofrio - 13 Maggio 2023 Sei in Once Upon a Time: che storia ...Ma la furba e buongustaia scimmietta Imo si accorse anche che, lavando la patata inanziché al ... il giornale ben arrotolato sullo zerbino etra i cespugli...una cinciallegra. Succede ...Il Salento , in Puglia, è una perlache affascina i visitatori con la sua bellezza e ... La Sardegna , con le sue spiagge di sabbia bianca e ilcristallino, è un paradiso mediterraneo da ...

Spiagge nascoste della Costiera Amalfitana tutte da scoprire PagineGialle

La rassegna letteraria organizzata dal Comune di Porto San Giorgio, in questo secondo appuntamento porta nella cornice di Piazza Matteotti il poeta Davide Rondoni, per presentare il suo nuovo libro “ ...Tennis, dopo l'eliminazione a Wimbledon non ha perso tempo e se ne è andata al mare. La foto in bikini manda i tifosi in estasi ...