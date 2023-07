Al Generale Antonio Pietro Marzo Master Honoris Causa in “Paesaggi a Rischio”

... e i cittadini capiscono che in un quadroche mai come oggi è marcato dalle dinamiche internazionali servono figure come lui, che quelle dinamiche conosce molto bene.è un "numero 1",...E il nostro ministro degli EsteriTajani chiarisce: "Mi pare sia stata una fondazione ... In Italia la libertà di opinione è un diritto costituzionale", commenta il segretarioAndrea ......per il governo e i cittadini capiscono che in un quadroma come oggi marcato dalle dinamiche internazionali servono figure come lui , che quelle dinamiche conosce come nessun altro....

Messaggio del Segretario Generale António Guterres per la ... Nazioni Unite

Il primo contatto del nostro territorio con il generale Francesco Paolo Figliuolo sarà mercoledì alle ore 11.15: questi il giorno e l’orario previsti nella convocazione che ieri è arrivata ai trenta s ...Le drammatiche testimonianze che arrivano dal Darfur occidentale degli operatori di Save the Children parlano di oltre 5mila civili uccisi a Geneina, città del Darfur occidentale di 200mila abitanti, ...