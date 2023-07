Al Festival dei tramonti la ristorazione a misura di bambino con Molini Fagioli e Slurp Kids

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 14 luglio 2023) Progetto di Med in Eat per promuovere la storia, la cultura e il cibo dell’Umbria. Laboratorio alla rocca di Passignano con le farine a residuo zero della filiera Oirz Sviluppare nei bambini e nei ragazzi le conoscenze e l’interesse per un’alimentazione sana e varia, così da contrastare l’obesità infantile, fornendo al contempo agli imprenditori dellastrumenti per diventare sempre di piùfriendly. È questo l’ obiettivo del progetto, ladi, ideato e promosso dalla startup innovativa a vocazione sociale Med in Eat.’ Lab aldei. Nell’ambito di questo progetto, in occasione del primodei ...