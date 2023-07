Al Fatebenefratelli di Benevento ‘protesi d’anca e navigatore’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCome per il ginocchio, anche per l’anca possono essere eseguiti interventi protesici supportati da un sistema di navigazione computerizzato che, grazie ad un algoritmo di calcolo, affianca il chirurgo aiutandolo nella scelta delle dimensioni e dell’orientamento delle componenti protesiche. Ciò garantisce un impianto personalizzato sull’anatomia del paziente. Il sistema usato dagli ortopedici della Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedaledi– diretti dal dottor Salvatore D’Auria – si chiama Velis, ed è distribuito dalla J-J. La nuova tecnologia, si sottolinea dall’ospedale sannita dove già è stata utilizzata recentemente per il ginocchio, “acquisisce le immagini radiologiche del paziente sia nella fase pre sia in quella intraoperatoria, elaborando a questo punto un algoritmo che consente ...