(Di venerdì 14 luglio 2023) Dusanufficialmente l’: a comunicare questa notizia è lo stessoolandese con una nota Dusanufficialmente l’, come comunicato dalolandese. IL COMUNICATO – «Dusanlascerà l’con effetto immediato. Ilha onorato la richiesta del giocatore di rescindere il suo attuale contratto. Il contratto del serbo con l’sarebbe scaduto il 30 giugno 2024, ma ora verrà risolto immediatamente».

Viste i brutti rapporti con la società Tadic ha deciso di metterealla sua avventura all'. 'E' stata una decisione difficile da prendere, ma credo sia il momento giusto. Il tempo trascorso ...Andrè Onana si trasferirà al Manchester United , ricongiungendosi al suo allenatore all'Erik ... Nel corso del weekend, infatti, l'Inter e i Red Devils troveranno l'accordo finale che porràa ...Il classe 1997, esterno destro difensivo con un passato ade Salisburgo, si trasferisce in giallorosso in prestito sino astagione. A comunicarlo è la stessa Roma con un comunicato ...

Ajax, la fine di un'epoca: Tadic lascia il club Calcio News 24

Il West Ham si appresta a salutare Rice ed è già alla ricerca di un suo sostituto da regalare al tecnico Moyes: piace un centrocampista dell'Ajax ...Stando alle ultime indiscrezioni la Juve avrebbe già deciso tutto: entro fine agosto avverrà la separazione.