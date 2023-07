Ainett Stephens risponde a Pino Insegno | che le ha dato della troppo grande | «A 40 anni mi sento più viva che mai»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 14 luglio 2023) Secondo il conduttore la movenezuelana è «diventata un po'» per ricoprire di nuovo il ruoloGatta Nera nel Mercante in Fiera, ma lei non ci sta e affonda sottile: «Ci sono persone che hanno anche loro un'età importante e sono rimaste ancorate a vecchi retaggi. Oggi abbiamo il potere di esprimerci, non siamo più soggiogate dai maschi»