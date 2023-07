Ainett Stephens | da miss Venezuela a Il Mercante In Fiera

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nome:MeryCognome:SifontesAnno di nascita: 1982Paese:Categoria: Televisione Chi èè una modella e influencerna naturalizzata italiana, nata a Ciudad Guayana il 28 gennaio 1982. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio nel 2000, quando si è classificata tra le dieci semifinaliste del concorso di bellezza. In seguito ha posato per un calendario il cui ricavato è stato devoluto alle popolazioni dell’Amazzonia. Dopo aver lavorato come modella di intimo in Sudamerica, nel 2004 si è trasferita in Italia. La sua carriera di conduttrice inizia con le tre edizioni del format televisivo Real TV su Italia 1 dal 2005 ...